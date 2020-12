Nach einer Auseinandersetzung zweier Großfamilien in Singen (Kreis Konstanz) sind fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Sie sollen laut Polizei am Montag einen Kleinbus angegriffen haben.

Die inhaftierten Männer sind nach Angaben der Polizei zwischen 20 und 38 Jahre alt. Ein Mann wurde in Schaffhausen in der Schweiz festgenommen. Weil er Schweizer Staatsbürger ist ermitteln auch die Schweizer Behörden.

Die Männer sollen am Montag den Kleinbus auf offener Straße angegriffen haben. Außerdem war es in der Innenstadt zu gewalttätigen Konflikten mit bis zu 20 Beteiligten gekommen, Steine und Knüppel kamen zum Einsatz. Mehrere Jugendliche und Männer wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Mann musste notoperiert werden.

Erneuter Angriff, diesmal in Rielasingen-Worblingen

Am Dienstag hatte es dann laut Polizei erneut einen Angriff gegeben. In Rielasingen-Worblingen (Kreis Konstanz) war ein Autofahrer von mehreren Unbekannten bedroht worden, konnte aber flüchten. Bereits vor rund zwei Wochen hatte es laut Polizei eine Auseinandersetzung gegeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle Vorfälle zusammenhängen, bzw. dass der erste Vorfall gar der Auslöser für die weitere Gewalt war. Damals hatten vier Männer auf einen 47-Jährigen eingeschlagen, als er grade ein Restaurant verlassen hatte, und ihn schwer verletzt. Auch damals musste die Polizei eine Eskalation zwischen den Familien verhindern. Es soll schon in der Vergangenheit immer wieder zu Beleidigungen und Bedrohungen zwischen den Familien gekommen sein. Zu den Gründen für den Streit will sich die Polizei aber noch nicht äußern.

Sonderkommission der Kriminalpolizei ermittelt

Alle Beteiligten gehören syrischen Großfamilien an, die schon länger in Singen leben, so sagen die Ermittler. Die zuständige Kriminalpolizei Rottweil hat eine Sonderkommission eingerichtet und nimmt unter der Rufnummer 0741/477-888 Hinweise entgegen.