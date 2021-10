Nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Holz- und Kunststoffindustrie

In Friedrichshafen-Ailingen (Bodenseekreis) findet laut Teilnehmerkreisen am Dienstag die 3. Verhandlungsrunde für die rund 30.000 Beschäftigten der baden-württembergischen Holz- und Kunststoffindustrie statt. Die IG Metall fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Lohn , die Arbeitgeber bieten bislang 2,5 Prozent mehr. In der vergangenen Woche hatten nach Angaben der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Branche an einem Warnstreik in oberschwäbischen Wohnmobil- und Möbel-Unternehmen teilgenommen, unter anderem bei Hymer in Bad Waldsee, Dethleffs in Isny, Carthago in Aulendorf und Staud in Bad Saulgau.