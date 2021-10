Tarifeinigung bei Kliniken Schmieder

Die Gewerkschaft ver.di und die Kliniken Schmieder haben in Allensbach im Kreis Konstanz in der dritten Verhandlungsrunde einen Tarifabschluss erzielt. Laut Mitteilung erhalten die 2.200 Beschäftigten unter anderem bis zu über 200 Euro mehr Lohn monatlich, inklusive verschiedener Zulagen, sowie eine Corona-Prämie von insgesamt 500 Euro. Die Kliniken Schmieder versorgen jährlich rund 14.000 neurologische Patienten an sechs Standorten in Baden-Württemberg, unter anderem in Allensbach, Konstanz und Gailingen.