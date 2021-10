Mehr Lohn für Beschäftigte von Hügli in Radolfzell

Die Beschäftigten des Nahrungsmittelherstellers Hügli in Radolfzell (Kreis Konstanz) bekommen mehr Lohn. Die Gewerkschaft NGG und Hügli haben sich am Montag auf einen Tarifabschluss geeinigt.

Ab Oktober steigen sämtliche Tariflöhne und Gehälter der rund 700 Hügli-Beschäftigten um 70 Euro. Auch Auszubildende bekommen mehr Geld: Die Vergütungen werden auf 950 bis 1.200 Euro angehoben, je nach Ausbildungsjahr. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Außerdem erhalten alle Hügli-Beschäftigten im Oktober eine Corona-Prämie in Höhe von bis zu 650 Euro. Im August nächsten Jahres werden die Löhne und Gehälter ein zweites Mal erhöht um weitere 2,3 Prozent.

Ganztägiger Streik

Am vergangenen Freitag hatten die Beschäftigten von Hügli in Radolfzell ganztägig gestreikt, die gesamte Produktion stand still, so die NGG. Damit wollten die Mitarbeitenden Druck machen in den laufenden Verhandlungen um einen neuen Haustarifvertrag. Die zweite Verhandlungsrunde war im Juli ergebnislos zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber hatten zwei Prozent mehr Lohn ab Mai nächsten Jahres angeboten, die NGG hatte rückwirkend zum 1. Mai 5,5 Prozent mehr Lohn gefordert.

"Sozialverträgliche Lösung in schwieriger Situation"

Mit dem jetzigen Abschluss hätten die Tarifvertragsparteien wieder einmal gezeigt, dass auch in schwierigen Situationen eine sozialverträgliche Lösung gefunden werden könne, so der Singener NGG-Geschäftsführer Claus-Peter Wolf. Besonders stolz sei man, dass die unteren Lohngruppen von diesem Abschluss stärker profitieren. Bei ihnen liege die Tariferhöhung für die gesamte Laufzeit bei bis zu 5,3 Prozent.

Hügli wurde 2018 von dem Schweizer Lebensmittelkonzern Bell Food gekauft und produziert in Radolfzell unter anderem Trockenmischungen für Suppen und Desserts für Großküchen.