Zum weltweiten Aktionstag "One Billion Rising" gegen Gewalt an Frauen sind am Freitag sogenannte Tanz-Flashmobs geplant. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben wird getanzt.

Weltweit finden am Freitag Veranstaltungen, sogenannte Flashmobs und Aktionen statt. Ziel ist es, ein Bewusstsein zu schaffen für eine Welt ohne Gewalt gegen Frauen.

Flashmobs und Aktionen in der Region Bodensee und Oberschwaben

In Biberach treffen sich am Freitagmittag Menschen zum Tanzen auf dem Marktplatz. Sie wollen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. An der Uferpromenade in Friedrichshafen wird am Nachmittag vor der Musikmuschel getanzt. In Ravensburg findet der Tanz-Flashmob auf dem Marienplatz statt. Auch die Ausstellung "Gemeinsam gegen Sexismus" in der Volkshochschule in Ravensburg macht auf die Aktion aufmerksam.

Weltweite Bewegung gegen Gewalt an Frauen

Die Aktion "One Billion Rising" wurde 2012 von einer Aktivistin in den USA initiiert. Zum weltweiten Schutz vor Gewalt aller Art an Frauen und Mädchen. Der Name der Bewegung wurde gewählt, da schätzungsweise etwa eine Milliarde Frauen und Mädchen im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt werden, heißt es auf der Internetseite von "One Billion Rising".