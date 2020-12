per Mail teilen

In Riedlingen im Kreis Biberach war einem Dieb offenbar ein gestohlener Weihnachtsbaum zu schwer. Der Unbekannte hatte das beleuchtete Bäumchen in der Nacht auf Sonntag samt Pflanzkübel von einem Privatgelände gestohlen. Offenbar war ihm die Last dann aber nach Polizeiangaben zu schwer. Deshalb schüttete er einen Teil der Pflanzerde auf einem nahegelegenen Weg aus. Von Baum und dem Dieb fehlt jede Spur.