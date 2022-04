per Mail teilen

In Kressbronn (Bodenseekreis) haben zwei Unbekannte am Samstagmorgen eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die maskierten Männer eine Angestellte mit Messern, anschließend raubten sie Bargeld aus der Kasse. Sie flüchteten zu Fuß. Die Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb bislang erfolglos.