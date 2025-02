Bei den aktuellen Spritpreisen dürften Autofahrer in Leutkirch nicht schlecht gestaunt haben. Dort gab es kurzzeitig Sprit für einen Cent.

Mutmaßlich wegen eines technischen Defekts konnte an einer Selbstbedienungstankstelle in Leutkirch (Kreis Ravensburg) in der Nacht auf Freitag günstig getankt werden: für einen Cent pro Liter. Wie die Polizei in Ravensburg mitteilt, kam es wegen des Defekts gegen 23 Uhr am Donnerstag zu der falschen Preisanzeige.

Als sich immer mehr Menschen an der Tankstelle drängten, wurde die Polizei eingeschaltet, sagte eine Polizeisprecherin. Anwohner in der Nähe der Supermarkt-Tankstelle seien auf die vielen Menschen aufmerksam geworden und hätten die Beamten gerufen. "Die Polizei hat die Tankstelle geschlossen und geräumt", so die Sprecherin weiter.

Polizei ermittelt: Wie kam es zu der Preisänderung?

Die Beamten konnten den Tankstellenbesitzer erreichen und die Zapfanlagen ausschalten. In den fünf Stunden wurden nach Angaben der Polizei zwischen 2.500 und 3.000 Liter Kraftstoff abgepumpt. Mit dem Satz "Tanken Sie bei uns an unserer Tankstelle und profitieren Sie von günstigen Kraftstoffpreisen", wirbt der Supermarkt im Internet für seine Zapfsäulen.

Wie viele Fahrzeuge genau zum Schnäppchenpreis betankt wurden, konnte die Polizei nicht sagen. "Da haben schon einige sehr günstig getankt." Die Polizei ermittelt, ob es sich tatsächlich um einen Defekt gehandelt hat. Nichts deute auf eine Manipulation hin, so die Sprecherin. Die Menschen, die günstig getankt hätten, könnten dafür auch nicht belangt werden.