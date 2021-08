per Mail teilen

Bei Frastanz in Vorarlberg hat die Polizei am Sonntag eine über Tage andauernde sogenannte Goa-Party entdeckt. Aufmerksam wurden die Beamten durch eine Ölspur, die sie in ein Waldstück führte. Dort kontrollierten die Polizisten rund 20 Partygänger und stellten auch verschiedene Drogen sicher. Wie sich herausstellte, soll die Feier bereits seit Donnerstagabend stattgefunden haben.