Tag der Nachbarschaft in der Region Bodensee-Oberschwaben

Am Freitag ist Tag der Nachbarschaft. Ob beim Kino-Abend oder einem Nachbarschaftsfest - am Aktionstag kommen auch in der Region Bodensee-Oberschwaben zahlreiche Menschen zusammen.

Am Freitag steht das nachbarschaftliche Miteinander am Tag der Nachbarinnen und Nachbarn im Mittelpunkt. Aktionen dazu finden in Europa, deutschlandweit und auch rund um den Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben statt.

Aktivitäten in Friedrichshafen, Konstanz und Ravensburg geplant

In Friedrichshafen sind zum Beispiel alle Anwohnerinnen und Anwohner des Allmand-Carrés in der Nordstadt zu einem Grillfest eingeladen. Einen gemeinsamen kostenlosen Kino-Abend bietet das Mehrgenerationenhaus in Ravensburg. Der Verein Miteinander in Konstanz organisiert ein Nachbarschaftskaffeekränzchen.

Auch in Isny im Allgäu wird die Nachbarschaft mehrfach gefeiert. Unter anderem mit Grill- und Hoffesten, zu denen jeder seinen Lieblingsnachbarn oder seine Lieblingsnachbarin mitbringen soll. Der Tag der Nachbarn ist eine jährliche Initiative der nebenan.de-Stiftung zur Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders. Der Tag der Nachbarn wird unter anderem gefördert vom Deutschen Städtetag.