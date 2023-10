Tag der Deutschen Einheit in der Region Bodensee-Oberschwaben

Mit diversen Aktionen wurde am Sonntag auch in der Region Bodensee-Oberschwaben der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Der Bodenseekreis beispielsweise lud seine Bürgerinnen und Bürger zum Kreisfamilienfest ins Schloss Salem.

Zum Tag der Deutschen Einheit haben am Sonntag in der Region Bodensee-Oberschwaben viele Veranstaltungen stattgefunden. Der Bodenseekreis beispielsweise lud zu seinem Kreisfamilienfest ins Schloss Salem ein. Für den Landrat des Bodenseekreises, Luca Wilhelm Prayon (CDU), ist es von großer Bedeutung, auch über 30 Jahre nach der deutschen Einheit das Zusammenfinden von West und Ost zu feiern.

Wiedervereinigung auch nach über 30 Jahren Grund zu feiern

Für Luca Wilhelm Prayon ist es wichtig, an die Teilung zu erinnern, was sie bedeutet hat für viele Menschen und Familien, was für schreckliche Erlebnisse viele durch die Teilung erlebt haben, so der Landrat gegenüber dem SWR. Die Wiedervereinigung sei auch nach mehr als 30 Jahren ein Grund zu feiern, auch um nicht zu vergessen, was man gemeinsam geleistet habe in der Zeit. Er sei emotional bei dem Thema, so Prayon mit Blick auf seine eigenen Erlebnisse mit Ost und West. Kurz vor dem Mauerfall reiste er nach eigenen Angaben mit seiner Familie durch die DDR nach Westberlin und erinnert sich noch gut an die Wachtürme. Als dann die Mauer fiel, sei das für ihn ein grandioses Erlebnis gewesen, ein Schüleraustausch in Dresden drei Jahre später hätte die Verbindung zu den neuen Bundesländern noch enger werden lassen.

Der Bodenseekreis feierte den Tag der Deutschen Einheit beim Kreisfamilienfest im Schloss Salem, in diesem Jahr unter dem Motto "Vereinssport tut gut". An zahlreichen Stationen konnten sich Kinder und Jugendliche ausprobieren, etwa beim Bogenschießen oder dem Line Dance. Die Besucherinnen und Besucher konnten auch Kunstradfahrerinnen in Aktion bewundern.

Beim Kreisfamilienfest auf Schloss Salem zeigten unter anderem Kunstradfahrerinnen unter großem Beifall ihr Können. SWR Rebecca Lüer

Einbürgerungsfeier im Rahmen des Kreisfamilienfestes

Traditionell lädt der Bodenseekreis im Rahmen des Kreisfamilienfests auch immer die Menschen zu einer Willkommensfeier ein, die in den zurückliegenden zwei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und den Bodenseekreis zu ihrer Heimat gemacht haben. Rund 150 Menschen hatten diese Einladung des Landrats angenommen. Sie wurden von Luca Wilhelm Prayon bei einer Rede in der historischen Bibliothek in der Prälatur von Schloss Salem willkommen geheißen.

Einbürgerungsfeier in historischem Ambiente in Schloss Salem (Bodenseekreis). SWR Rebecca Lüer

Gottesdienst auf dem Bussen und Gesang zum Tag der Deutschen Einheit in der Region

Auf dem Bussen im Kreis Biberach fand ein ökumenischer Gottesdienst statt. In der Kirche Sankt Johannes Baptist wurde nicht nur an 33 Jahre deutsche Einheit gedacht, sondern auch an das 50-jährige Bestehen des Kreises. Außerdem wurde an mehreren Orten in der Region auch gesungen. Die bundesweite Initiative "Deutschland singt und klingt" wollte so die Wiedervereinigung generationsübergreifend feiern. Veranstaltungen waren unter anderem in Biberach, Ravensburg und Ostrach (Kreis Sigmaringen) geplant.