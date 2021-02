Der Tafelladen in Stockach im Kreis Konstanz öffnet heute zum ersten Mal an seinem neuen Standort. Die neuen Räume seien in mehr als 400 Stunden ehrenamtlicher Arbeitszeit von Tafel-Mitarbeitern fertiggestellt worden, so die Leiterin der Stockacher Tafel gegenüber dem SWR. Der neue Laden sei deutlich größer, gerade zu Corona-Zeiten ein Vorteil. Der Trägerverein der Stockacher Tafel, die Singener Tafel e.V., hat 35.000 Euro in die neuen Räume investiert. Den Tafelladen in Stockach gibt es seit 14 Jahren.