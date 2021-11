Symbolische Protestaktion von Verdi

Mit einer symbolischen Protestaktion will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag vor der Gemeinderatssitzung in Singen (Kreis Konstanz) auf die schwierige Finanzlage der Städte und Gemeinden aufmerksam machen. Die Begründung: Damit die Kommunen ihre vielfältigen Aufgaben im Interesse der Bevölkerung erfüllen könnten, müsse die Finanzierung gesichert sein. Zudem dürfe es nicht davon abhängen, ob vor Ort wirtschaftlich starke oder schwächere Unternehmen und Kulturbetriebe angesiedelt seien.Verdi fordert daher eine Finanzierungsreform und eine gerechtere Steuerpolitik. Eine weitere symbolische Protestaktion soll am Donnerstag in Konstanz stattfinden.