Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn muss gerade einen beruflichen Spagat bewältigen. Zusammen mit einer 14-köpfigen Delegation ist er diese Woche in der nicaraguanischen Partnerstadt Wiwili. Dort wird er am Donnerstag die Städtepartnerschaftsurkunde unterzeichnen. Die muss vom Stadtoberhaupt persönlich unterschrieben werden. Gleichzeitig steht er per Handy in Kontakt mit dem Krisenstab zum Coronavirus in Freiburg. Der OB sieht sich durch seine Bürgermeisterkollegen gut vertreten. Grundsätzlich schließt Horn bei Bedarf eine frühere Rückreise aber nicht aus. mehr...