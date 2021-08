SWR-Reporterin Tina Löschner ist die ganze Woche in der Bodenseeregion unterwegs und sucht ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in der Region auf. Früh morgens hat sie bei Urlaubern im Schlaf-Fass auf dem Campingplatz Klausenhorn vorbeigeschaut.

Der Campingplatz Klausenhorn in Dingelsdorf (Kreis Konstanz), liegt direkt am Bodensee. Er hat alles, was zu so einem Platz dazugehört, sogar ein Strandbad nebenan - und noch etwas mehr: Was auf der Internetseite trocken unter "Mietunterkünfte" angeboten wird, überrascht mit originellen Übernachtungsmöglichkeiten. Man kann in einer Hütte übernachten, in einem Bauwagen - oder wie Markus Collas und Sabine Johlandt aus Dinslaken, in einem Schlaf-Fass. Die Fässer sehen von außen nicht besonders groß aus. Wie es sich darin schläft und welches historische Vorbild die Fässer haben, wollte Sommerreporterin Tina Löschner herausfinden. Sie hat die experimentierfreudigen Urlauber besucht.

So sieht es in und um das Fass herum aus: