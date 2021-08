per Mail teilen

Auf der Tour "Von Bett zu Bett" hat SWR-Reporterin Tina Löschner weitere interessante Übernachtungsmöglichkeiten entdeckt. Am Dienstagmorgen war sie auf dem Hotel-Schiff in Schaffhausen (Kanton Thurgau).

Vor Schaffhausen am Rhein kann man direkt auf dem Wasser übernachten. Das älteste Dieselschiff des Bodensees, die fast 100 Jahre alte MS Konstanz, ist zu einer Art Hotelzimmer umgestaltet. In dem 23 Meter langen und vier Meter breiten historischen Schiff kann man, wie in einem Hotel, das Zimmer für eine oder mehrere Nächte buchen. Für Veranstaltungen kann aber auch das ganze Schiff gemietet werden. Einstmals war es für 60 Passagiere ausgerichtet. Vercharterer ist die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein.

Christoph und Astrid Sutter aus Romanshorn waren zum ersten mal Gäste auf dem Hotel-Schiff, wohl aber nicht zum letzten mal, betonen sie. Seine Begeisterung hat Christoph Sutter gleich in ein Gedicht gepackt:

Eindrücke - innen und außen

Vom Hotel-Schiff zum Hotel im Wasserturm

Die zweite Location des Tages ist ebenfalls von Wasser geprägt. SWR-Reporterin Tina Löschner hat in Radolfzell am Bodensee ein Hotel entdeckt, das vor vier Jahren in einem ehemaligen Wasserturm eingerichtet wurde, das bereits 1956 erbauten und 1972 wieder stillgelegten, .

Wasserturm mit Passivhaus-Standard

Das ganze Hotel Aquaturm versorgt sich zu 100 Prozent selbst über erneuerbare Energien. Wie das geht? Mit Erdwärme, Photovoltaik und einer Windkraftanlage auf dem Dach des Turms. Damit ist es das erste Null-Energie-Hochhaus der Welt, darauf ist Norman Räffle besonders stolz. Der junge Architekt hatte die Idee zur Umgestaltung des Wasserturms.

SWR-Reporterin Tina Löschner ließ sich den über 50 Meter hohen Turm mit moderner Einrichtung und bester Aussicht über den Untersee zeigen.

Das Wasserturm-Hotel