Das Konzert "Ernst Hutter und die SWR Swing Allstars" am Sonntagabend in Friedrichshafen ist abgesagt worden. Das Wetter lasse das Doppel-Konzert mit "The Magic Mumble Jumble" nicht zu, schreiben die Veranstalter. Tickets können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Bei der Veranstaltung „Konzertstrand Friedrichshafen“ hat es seit Freitag drei Konzerte mit fünf Bands vor dem Graf-Zeppelin-Haus gegeben.