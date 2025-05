Mehr als nur zelten - die Landesschau-Reportage vom Campingplatz Gohren

Der Campingplatz Gohren in Kressbronn (Bodenseekreis) ist vielleicht der älteste Deutschlands. Wie betreibt man einen so großen Platz am Bodensee? Wie leben Dauercamper dort? Der Blick hinter die Kulissen.

Eine Saison auf dem Campingplatz in Kressbronn-Gohren (Bodenseekreis), das können nicht nur Campingfreunde erleben, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer der "SWR-Landesschau". Sie sendet jeden Monat eine 15-minütige Reportage vom größten Campingplatz in Baden-Württemberg. Thema der ersten Folge: die Aufbauarbeiten der Saison- und Dauercamper. Denn vor den Einzug ins Paradies der Zelte, Wohnmobile und Wohnwagen hat der "Campinggott" das Arbeiten gesetzt.

Sendung am Do. , 15.5.2025 18:15 Uhr, Landesschau Baden-Württemberg, SWR BW