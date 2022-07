Eine Meldung in eigener Sache: Der Südwestrundfunk baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ weiter aus. Am Mittwoch nimmt ein neuer Standort in Konstanz den Betrieb auf. Dadurch verbessert sich die DAB+ Versorgung in Konstanz und entlang der B33 zwischen Konstanz und Radolfzell, dem Bodanrück sowie entlang der B31 zwischen Ludwigshafen und Meersburg.