Heute lebt Susann Rek in Nonnenhorn am Bodensee, ist erfolgreiche Unternehmerin, Model, Ehefrau und Mutter von drei Kindern. Doch ihre ersten Lebensjahre waren nicht so einfach, sie wurde als Findelkind in einem Kloster abgegeben.

Dass sie einmal ein glückliches Leben führen wird, war für Susann Rek aus Nonnenhorn (Kreis Lindau) nicht selbstverständlich. Als sie zwei Jahre alt war, wurde sie von ihrer Mutter vor einem Kloster in Schwäbisch Gmünd abgestellt und verlassen. Kindheit im Kloster und in Pflegefamilie Susann Rek wuchs mit ihren beiden älteren Schwestern in der Obhut der Franziskanerinnen auf. Das Kloster und die Nonnen wurden für das kleine Mädchen zur Ersatzfamilie, bis sie gemeinsam mit ihren Geschwistern in eine Pflegefamilie vermittelt werden konnte. Im Studio erzählt die Unternehmerin, wie sie es geschafft hat, ihr Schicksal zu überwinden und was sie heute wirklich glücklich macht.