Das Ordnungsamt der Stadt Ravensburg hat aufgrund von Kundenbeschwerden mehrere Supermärkte auf Verstöße gegen Corona-Regeln kontrolliert. Dabei wurde in einigen Fällen festgestellt, dass etwa zu viele Kunden in die Märkte gelassen oder Abstände nicht eingehalten wurden, heißt es in einer Mitteilung. Die Betreiber hätten Verbesserungen zugesagt. In den meisten Supermärkten würden die Vorgaben allerdings beachtet, so die Stadt. Teils würde die Zahl der Kunden über elektronische Systeme beschränkt.