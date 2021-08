In Radolfzell (Kreis Konstanz) hat am Samstag die Süddeutsche Meisterschaft im Stand-Up-Paddling (SUP) im Flachwasser begonnen. Ausrichter ist der Kanu-Club Radolfzell.

47 Sportlerinnen und Sportler sind am Samstagvormittag in der Disziplin über 200 Meter Sprint angetreten. Die insgesamt 18 Rennen wurden nach dem K.O.-System ausgetragen. Jan Giritsch, zweifacher deutscher Meister im Flachwasser-Sprint der Jugend, konnte die Steh-Paddel-Disziplin für sich entscheiden. Bei den Frauen hatte die deutsche Sprint-Meisterin Andrea Kämmerer aus Wolfratshausen die Brettspitze vorn. Als jüngste Sprint-Teilnehmerin in der Kategorie "Schüler" ging ein sechsjähriges Mädchen aus Nürnberg an den Start.

Rennen vom Ufer aus gut zu beobachten

Die Wettkämpfe um den Titel Süddeutsche Meisterin oder Süddeutscher Meister werden in verschiedenen Kategorien ausgetragen. Neben dem Sprint über 200 Meter gibt es ein Langstreckenrennen über rund elf Kilometer und ein sogenanntes "Course-Race" - ein Slalom-Rennen, bei dem die Sportlerinnen und Sportler mit ihrem SUP-Brett mehrere Bojen umfahren müssen. Alle Rennen finden auf dem Untersee statt und können vom Ufer aus gut beobachtet werden.

Vor den Wettkämpfen wärmen sich die Sportlerinnen und Sportler am Herzenbad-Ufer in Radolfzell auf. Von hier aus paddeln sie dann zum Startpunkt der Rennen auf dem Untersee. SWR Bettina Ditzen

Süddeutsche SUP-Meisterschaft als Generalprobe

Es sei ein Traum, die Süddeutsche Meisterschaft in Radolfzell ausrichten zu können, sagte Veranstalter Christoph Straub vom Kanu-Club Radolfzell. Denn im vergangenen Jahr habe der Kanu-Club die Deutsche SUP-Meisterschaft im Flachwasser wegen der Corona-Pandemie absagen müssen.

"Es ist so, dass wir die Süddeutsche Meisterschaft als Generalprobe sehen. Nächstes Jahr haben wir schon den Termin fest für die Deutsche Meisterschaft hier am See. Und jetzt schauen wir was gut läuft, was kritisiert wird und was wir im nächsten Jahr besser machen können."

Insgesamt 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern sind an diesem Wochenende an den Untersee gekommen und messen sich in den verschiedenen Steh-Paddel-Disziplinen. Auch Schweizer und Österreicher nehmen teil, den Meisterschaftstitel können sie aber nicht gewinnen. Die Süddeutsche Meisterschaft im Stand-Up-Paddling im Flachwasser endet am Sonntagnachmittag.