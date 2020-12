Die Südwestdeutsche Philharmonie mit Sitz in Konstanz wird das vergangene Jahr voraussichtlich mit einem Minus von mehr als 170.000 Euro abschließen. Das wurde am Donnerstag im Orchesterausschuss der Stadt bekannt.

Die Höhe des Defizits sei ein Schock, hieß es von einigen Stadträten. Man sei von der Südwestdeutschen Philharmonie anderes gewöhnt. 2019 war das erste Jahr der neuen Intendantin Insa Pijanka. Ihr Vorgänger Beat Fehlmann hatte regelmäßig schwarze Zahlen geschrieben.

Für das Minus gibt es mehrere Gründe. Aus dem Jahresbericht geht einerseits hervor, dass viel Geld für Resturlaub, Überstunden, aber auch für Coachings des Teams und der Intendantin sowie für das teurere Neujahrskonzert ausgegeben wurde. Andererseits sanken die Abonnements auf den niedrigsten Stand seit rund zehn Jahren. Hauptgrund für die Kündigungen seien das Programm und der Chefdirigent gewesen, hieß es am Donnerstag. Das Programm sei zu modern für die Philharmonie. Außerdem sei Pijanka zu forsch vorgegangen, was wohl einige Zuschauer verärgert habe.

Pijanka: Kritik an Programm nicht nachvollziehbar

Aus den Mehrkosten für das Neujahrskonzert habe sie gelernt und wolle die Konzerte in diesem Jahr weniger teuer ansetzen, so Pijanka. Von der Kritik an ihrem Programm für Konstanz zeigte sich die Intendantin überrascht. Es sei spannend gewesen, sie habe es gemeinsam mit dem Chefdirigenten erstellt. Kommende Saison solle es aber wieder mehr Klassiker geben, so Pijanka. Vorgestellt wird das neue Programm in rund zwei Wochen.

Für Unmut sorgte auch, dass der Vertrag des Chefdirigenten, Ari Rasilainen, nicht über die kommende Saison hinaus verlängert wurde, obwohl er daran wohl interessiert gewesen wäre. In diesem Zusammenhang hatte es wohl Probleme bei der Kommunikation und bei der Abstimmung im Orchester gegeben.

Positive Prognose für dieses Jahr

Für das laufende Jahr gab die Südwestdeutsche Philharmonie eine vorsichtige Prognose ab, die sich sehen lassen kann: ein plus von 700.000 Euro. Auch durch die Corona-Pandemie wurde viel Geld gespart, vor allem weil die Musiker in Kurzarbeit waren. Die Summe kann sich allerdings noch ändern, weil noch nicht alle Posten miteingerechnet sind. Außerdem haben die Verantwortlichen wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wenig Planungssicherheit. Zwar spielen die Musiker bereits wieder kleinere Konzerte, aber es ist unklar, wann die Säle wieder komplett gefüllt werden dürfen. Die Kurzarbeit soll aber nach der Sommerpause enden.