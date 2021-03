per Mail teilen

Der "Südkurier" zieht nach dem Ärger um eine AfD-Beilage in der Konstanzer Lokalausgabe Konsequenzen. Die Geschäftsführung will künftig presseähnliche Parteiwerbung nicht mehr veröffentlichen.

"In eigener Sache" wandte sich die Geschäftsführung am Wochenende an die "Südkurier"-Leserinnen und -Leser. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung und Überparteilichkeit folgend habe man die Wahlwerbung der AfD zugelassen. Die Form der Veröffentlichung aber habe man im Nachhinein diskutiert und entschieden, künftig presseähnliche Parteiwerbung wie Zeitungsbeilagen und PR-Anzeigen nicht mehr zuzulassen.

Christian Wulf, Sprecher der Unternehmenskommunikation des "Südkuriers", sagte dem SWR, dies sei eine erste Maßnahme. Weitere könnten folgen. Man sei noch in der Diskussion, wie man künftig mit Wahlwerbung umgehen wolle.

AfD-Beilage löste heftige Kritik aus

Damit reagiert der "Südkurier" auf die Kritik, die der Lokalausgabe beigelegte AfD-Wahlwerbung sei zeitungsähnlich gestaltet gewesen und hätte für einen Teil des "Südkuriers" gehalten werden können. Die AfD-Beilage hatte bundesweit ein großes Medienecho ausgelöst, viele Leser des "Südkuriers" reagierten entsetzt.

Die mehrseitige Zeitung zur Landtagswahl mit dem Titel "AfD Seesicht" stammte von dem AfD-Landtagskandidaten Thorsten Otterbach, der im Wahlkreis Konstanz antritt. Der prominente Satiriker Jan Böhmermann schrieb dazu auf Twitter, es sei eine rechtsextreme Fake-News-Beilage.