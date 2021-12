Elektrifizierung der Südbahn: Erster Tag mit Strom

per Mail teilen

Nach gut vier Jahren Bauzeit steht die Südbahn von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau unter Strom. Seit Sonntag sind dort elektrische Züge unterwegs.

Am Sonntag sind zeitgleich mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn die ersten Züge mit Strom auf der Südbahn-Strecke gefahren. Zwischen Friedrichshafen und Ulm fahren die elektrischen Züge nun im Halbstundentakt.

"Für mich ist das schon besonders. Ich habe extra eine Tages-Karte gekauft, dass ich den ganzen Tag rumfahren kann. Mir macht das Spaß, das ist ein Hobby von mir."

Auf der Fahrt vom Bodensee nach Stuttgart hat sich seit Sonntag auch der Wechsel von Diesellok auf Elektrolok in Ulm erledigt. In Lindau gibt es bessere Anschlüsse an Fernzüge nach München und Zürich sowie zur S-Bahn nach Österreich. Auf der Südbahn fährt mit dem "RailJet" zudem ein Fernzug täglich nach Frankfurt und Wien. Laut Verkehrsministerium fährt die Südbahn mit Ökostrom.

"Es ist wirklich eine große Verbesserung. Ich finde es toll. Dass wir mit Strom fahren ist natürlich auch für die Umwelt prima."

Manche Bahnreisende genervt von Elektrifizierung

Die Elektrifizierung der Südbahn bringe aber nicht nur Vorteile, kritisieren manche Bahnreisende am Sonntag. Die Fahrzeiten nach Stuttgart beispielsweise würden nicht kürzer. Die Fahrtzeit verkürzt sich erst, wenn im kommenden Jahr die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und dann 2025 der Bahnknoten Stuttgart 21 fertig werden.

"Was mich nervt ist, dass ich nicht weiter nach Basel komme. Das ist für mich eine Verschlechterung."

Auch der bisher durchgängige Zug von Ulm nach Basel entfällt, weil die Bodenseegürtelbahn noch nicht elektrifiziert ist. Auf dem Weg nach Basel muss in Friedrichshafen vom elektrischen Zug in einen durch Diesel angetriebenen Zug umgestiegen werden.

Symbolische Inbetriebnahme bereits vergangene Woche

Bei einem Festakt im Zeppelinhangar in Friedrichshafen (Bodenseekreis) legten Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) und Bahn-Infrastruktur-Vorstand Ronald Profalla bereits vergangene Woche symbolisch Schubkrafthebel um. Kretschmann sagte dabei, er sei froh, dass mit der Inbetriebnahme der elektrifizierten Südbahn das Ende des fossilen Zeitalters im oberschwäbischen Bahnverkehr eingeläutet werde. Baden-Württemberg sei eine der innovativsten Gegenden Europas. In eine solche Landschaft würden dröhnende Dieselloks nicht mehr hineinpassen.

Erleichterung über Elektrifizierung

Auch der Landrat des Bodenseekreises und Vorstandssprecher des Interessenverbandes Südbahn, Lothar Wölfle (CDU), zeigte sich vergangene Woche erleichtert, dass die Elektrifizierung nun endlich abgeschlossen ist. Denn seit vielen Jahren habe die Region dafür gekämpft. Wölfle sagte aber auch: "Nach der Elektrifizierung ist vor der Elektrifizierung, jetzt muss die Bodenseegürtelbahn folgen."

Langer Streit um Finanzierung der Elektrifizierung

Die Elektrifizierung der Südbahn für bessere Zugverbindungen hatten Politiker und Wirtschaftsvertreter der Region seit Jahrzehnten gefordert. Streitereien zwischen Bund, Land und Bahn um die Finanzierung verzögerten das Projekt immer wieder.

In Gang kam es erst, als 2006 unter anderem Kreise und Kommunen den Interessenverband Südbahn gründeten und erste Planungen für die Elektrifizierung vorfinanzierten. Die Elektrifizierung der 120 Kilometer langen Südbahnstrecke kostete rund 370 Millionen Euro. Der Ausbau der Strecke dauerte knapp vier Jahre.