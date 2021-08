Im Bodensee vor Konstanz ist am Donnerstagmittag die Suche nach einem vermissten Mann eingestellt worden. Der Obdachlose war am Mittwochabend zum Waschen in den Bodensee gegangen und nicht zurückgekehrt.

Alle verfügbaren Polizeiboote aus Konstanz, Friedrichshafen und Überlingen waren am Mittwoch an der Suche im sogenannten Konstanzer Trichter beteiligt. Zusammen mit Einsatzkräften von DLRG und Feuerwehr suchten insgesamt dreizehn Boote und eine Hubschrauberbesatzung im Gebiet rund um die Konstanzer Therme nach dem Mann. Bei Einsetzen der Dunkelheit musste der Einsatz abgebrochen werden. Kleidung am Ufer gefunden Am Donnerstag wurde die Suche nach dem obdachlosen Mann zunächst fortgesetzt. Zehn Taucher waren im Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber war wieder an der Suche beteiligt. Über Alter und Identität des Vermissten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein Polizeisprecher aber sagte gegenüber dem SWR, man habe am Ufer Kleidung des Mannes gefunden und darin auch Hinweise, um wen es sich handeln könnte. Da die umfangreiche Suche ergebnislos blieb, wurde sie am Donnerstagmittag eingestellt. Man werde allerdings im Rahmen der Streifentätigkeit auf dem See das Gebiet weiter im Auge behalten, hieß es von der Wasserschutzpolizei.