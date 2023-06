Suche nach Jasmin M. aus Eigeltingen geht weiter

Die Polizei sucht weiter nach Jasmin M. aus Eigeltingen (Kreis Konstanz). Die Suchaktion am Hochrhein sei ergebnislos gewesen, so die Ermittler.

Die Polizei will ihre Suche nach der vermissten 22-jährigen Frau aus Eigeltingen (Kreis Konstanz) fortsetzen. Das sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Jasmin M. wird seit Februar vermisst.

Suche am Hochrhein beendet

Die Suche am Hochrhein im Kreis Waldshut war in der vergangenen Woche ergebnislos beendet worden. Die Suchaktion war wegen des Hochwassers im Hochrhein von Mai auf Juni verschoben worden.

Am Donnerstag setzten die Ermittler ihre Suche am Bodenseeufer in Radolfzell (Kreis Konstanz) fort - auch dort ohne Ergebnis. Laut Polizei soll die Suche dort in den kommenden Wochen weitergehen. Nachdem Jasmin M. im Februar von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde, hatte es bereits mehrere großangelegte Suchaktionen im Kreis Konstanz gegeben. Unter anderem in Radolfzell, rund um Eigeltingen sowie im Ortsteil Heudorf, wo sich die Wohnung der Vermissten befindet.

Tatverdächtiger weiter in Untersuchungshaft

Der Mann, der verdächtigt wird, die junge Frau getötet zu haben, sitzt laut Polizei weiterhin in Untersuchungshaft.