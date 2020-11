Die seit Sommer andauernde Suche nach einem vermissten Wanderer ist vorerst eingestellt. Er war im August bei einer Canyoning-Tour in der Parlitobelschlucht (Kanton St. Gallen) verschwunden.

Grund für das vorläufige Ende der Suchaktion sei zum einen das schlechte Wetter. Laut Kantonspolizei hat es in der Region Vättis oberhalb von Bad Ragaz bereits die ersten Schneerutsche gegeben. Zudem gebe es keine neuen Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste befinden könnte, heißt es weiter. Im Oktober habe die Polizei noch mit Leichenspürhunden das Gebiet abgesucht, ohne Erfolg.

Suche soll im Frühjahr weitergehen

Mitte August waren vier spanische Touristen in der Parlitobelschlucht bei Vättis von einem heftigen Gewitter überrascht worden. Drei der Männer wurden tot geborgen. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass auch der vermisste vierte Mann in den Wassermassen ums Leben kam. Im Frühjahr soll die Suche wieder aufgenommen werden.

Anfang September legte die Kantonspolizei eine Zwischenbilanz der Suchaktion vor. Danach waren in den ersten vier Wochen 13 Mal Suchtrupps in dem schwierigen Gelände zwischen der Parlitobelschlucht und dem Gigerwald-Stausee unterwegs. Anfangs täglich, später nur noch, wenn starker Regen das Gelände etwas verschoben, also das Bachbett am Fuße der Schlucht sich verändert habe, schrieb damals die Kantonspolizei.

Auch Seilreste brachten keinen Hinweis

Zum Einsatz kamen immer wieder Hubschrauber, Leichenspürhunde, Sondierstangen, Metalldetektoren und Polizeitaucher. An zwei Tagen entdeckten die Einsatzkräfte Seilreste, aber auch Grabungen brachten keine weitere Spur des vermissten Kletterwanderers. Da der Mann aus Spanien stammt, steht die Kantonspolizei eigenen Angaben zufolge in engem Kontakt mit der spanischen Botschaft und den Angehörigen des Opfers.