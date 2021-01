per Mail teilen

Nach zwei Bränden beim Krauchenwieser Globushersteller Columbus innerhalb von zwei Wochen sucht die Polizei immer noch nach den Brandstiftern oder dem Brandstifter. Der letzte Brand richtete einen Schaden in Millionenhöhe an.

Der Chef des Globusherstellers Columbus habe schon ans Aufgeben gedacht, gab er bei Facebook bekannt. Aber sein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern mache weiter. Die ersten Globen würden schon wieder produziert.

Am Dienstag war die Versicherung zur Schadensregulierung im Haus. Auch die Polizei war da. Sie fragte nach ungewöhnlichen Beobachtungen, ob das Unternehmen Feinde habe, oder wer sonst ein Interesse an einem Brand haben könnte.

Zwei Brände innerhalb von zwei Wochen

Innerhalb von zwei Wochen hatte es im Außenlager des Globusherstellers zwei Mal gebrannt. Das zweite Mal, das war in der Nacht auf vergangenen Freitag, griff das Feuer auf die Lagerhalle über. Sie wurde komplett zerstört. In Krauchenwies wurden in den letzten Wochen außerdem zwei Kleidercontainer angezündet.