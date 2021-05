per Mail teilen

Sturmtief "Eugen" hat am Bodensee zu mehreren Seenotfällen geführt, verletzt wurde niemand. Die Wasserschutzpolizei rettete vier Menschen und schleppte losgerissene Boote ab.

Laut Wasserschutzpolizei kenterte bei Sturmwarnung am Dienstag vor Immenstaad (Bodenseekreis) eine Jolle. Der Segler wurde unverletzt an Land gebracht, sein Boot abgeschleppt. Zudem retteten die Beamten drei Menschen von einem Sportboot, das im Überlinger See auf Grund gelaufen war.

Auch Landesgartenschau-Gelände betroffen

In Überlingen (Bodenseekreis) stieß ein nicht ausreichend befestigter Ponton gegen die schwimmenden Gärten der Landesgartenschau. Weil Gefahr bestand, dass er den Steg beschädigen könnte, schleppte die Wasserschutzpolizei ihn in einen Hafen. Bei Konstanz-Dingelsdorf und Radolfzell (Kreis Konstanz) trieben mehrere Boote, die sich losgerissen hatten, führerlos auf dem Wasser, die Polizei brachte sie zurück in die Häfen.