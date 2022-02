Sturmtief Antonia hat in der Region Bodensee-Oberschwaben keine größeren Schäden verursacht. Laut Polizei sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Region rund zehn Bäume umgestürzt. Die Feuerwehr war am Montagmorgen teilweise noch im Einsatz, um die Straßen freizuräumen.