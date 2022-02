per Mail teilen

Trotz des stürmischen Wetters ist die Nacht zu Montag in der Region Bodensee-Oberschwaben aus Sicht der Polizei weitgehend ruhig verlaufen. Einzelne Bäume seien umgestürzt, es sei aber niemand verletzt worden, so die Polizei. Sachschäden seien bis zum Morgen nicht gemeldet worden. Der Fährverkehr zwischen Friedrichshafen und Romanshorn musste am Sonntag allerdings aufgrund des Wetters zeitweise aussetzen. Mittlerweile fahren die Fähren aber wieder planmäßig.