Bislang keine großen Schäden durch Sturm "Ylenia" in Oberschwaben

Die Ausläufer des Sturmtiefs "Ylenia" haben in der Region Bodensee-Oberschwaben bis Donnerstagmorgen zu keinen größeren Schäden geführt. Im Kreis Biberach war die Kreisstraße zwischen Hochdorf und Eberhardzell wegen umgestürzter Bäume gesperrt, auch bei Laimnau (Bodenseekreis) ließ der Wind einen Baum auf eine Straße stürzen. Die Polizei meldete keine Verletzten. Die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach) verzeichnete am frühen Donnerstagmorgen Spitzenwindgeschwindigkeiten von gut 80 Kilometern pro Stunde unter anderem in Horgenzell (Kreis Ravensburg). Das entspricht Windstärke neun. Der Katamaran-Verkehr zwischen Konstanz und Friedrichshafen ist nach Angaben der Katamaran-Reederei wegen des stürmischen Wetters bis auf Weiteres eingestellt.