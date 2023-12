Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag und Freitag vor Sturmböen des Tiefs "Zoltan". Der Sturm hat auch Auswirkungen auf die Region Bodensee-Oberschwaben.

Am Donnerstag und Freitag fegt das Sturmtief "Zoltan" über Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung veröffentlicht. Auf dem Bodensee ist deshalb der Fährverkehr eingestellt. In der Region wurden weitere Vorsichtsmaßnahmen betroffen.

Fährverkehr auf dem Bodensee eingestellt

Zwischen Konstanz und Meersburg fahren seit Donnerstagnachmittag keine Fähren, wie ein Sprecher der Stadtwerke Konstanz mitteilte. Das war zuletzt vor sechs Jahren der Fall. Am Fährhafen in Meersburg wird gerade die Mole saniert. Weil während der Bauarbeiten ein Teil der Mauer fehlt, sind die Wellen sehr hoch. Deshalb könnten die Fähren aktuell nicht fahren, so der Sprecher.

Bereits seit dem früheren Donnerstagnachmittag verkehren die Autofähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn und der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz nicht mehr.

Weihnachtsmärkte in Konstanz und Singen geschlossen

Wegen der Sturmwarnung blieben auch die Weihnachtsmärkte in Konstanz und Singen (Kreis Konstanz) geschlossen. Ob die Märkte am Freitag wieder öffnen, werde am Freitagmorgen entschieden, hieß es vom Veranstalter. Auch die Insel Mainau mit ihrem "Christmas Garden" bleibt am Donnerstag geschlossen.