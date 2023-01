Vögel zählen am heimischen Futterhäuschen

Bereits zum 13. Mal ruft der NABU zur Vogelzählaktion auf. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben sind alle Interessierten aufgerufen, die Vögel im eigenen Garten zu zählen.

Wer den Naturschutzbund NABU bei der Vogelzählaktion "Stunde der Wintervögel" unterstützen will, sollte sich zwischen Freitag, (6. Januar) und Sonntag, (8. Januar) eine Stunde Zeit nehmen. Innerhalb dieser Stunde sollen alle Vögel im heimischen Garten, insbesondere an den Futterstellen, gezählt werden.

Der NABU will sich ein Bild davon machen, welche Vögel den milden Winter in der Bodensee-Region verbringen. An Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park können die Vögel beobachtet und gezählt werden, so der NABU. Zählhilfen mit einfachen und klaren Anleitungen sowie Meldebögen gibt es im auf der Internetseite des NABU.

"Beobachte eine Stunde lang Vögel im Garten oder vom Balkon aus. Notiere von jeder Art, die Du bestimmen kannst, die höchste Anzahl, die du gleichzeitig siehst."

Die Ergebnisse liefern den Naturschützern eine Momentaufnahme der Vogelwelt. Sie rechnen vor allem mit Rotkehlchen und Buchfinken. Beide sind sogenannte Teilzieher: Bei Rotkehlchen, die jetzt zu beobachten sind, handle es sich meist um zugereiste Wintergäste aus Nordeuropa, so der NABU-Vogelexperte Stefan Bosch. Bei den Buchfinken blieben vor allem die Männchen hier und bekämen Verstärkung aus Nordosteuropa.