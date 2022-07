25 Redakteurinnen und Redakteure gestalten Programm für Hörfunk, Fernsehen und Internet. Die Beiträge sind im SWR und in der ARD zu hören und zu sehen. Außerdem gestalten wir eigene Regionalsendungen im Programm von SWR4 Baden-Württemberg.

Unser SWR Studio in Friedrichshafen. SWR Alexander Kluge

Die Region Bodensee-Oberschwaben

Die Redaktion des SWR am Bodensee sitzt in Friedrichshafen, Korrespondentenbüros sind in Konstanz, Ravensburg, Biberach und Albstadt. Das bedeutet: kurze Wege zu allen Ansprechpartnern in der Region. Wir berichten nicht nur aus den Kreisen Konstanz, Lindau, Bodensee, Ravensburg, Biberach und dem südlichen Kreis Sigmaringen, sondern auch länderübergreifend aus Vorarlberg und der Ostschweiz. Ein Ballungsgebiet mit knapp 2,5 Millionen Einwohnern. Es gibt mehrere industrielle Zentren, einige Firmen schießen ihre Produkte sogar in den Weltraum. Aus der Region kommen aber auch hervorragende Äpfel, Felchen und Weine.

Mitten aus dem Leben

Unsere Beiträge bilden die ganze Palette des regionalen Lebens ab: von A wie Automobilzulieferer (in Friedrichshafen) über K wie Kunst (in Bregenz, Lindau, Friedrichshafen, Konstanz, Ravensburg und Biberach) bis Z wie Zeppelin (in Friedrichshafen). Im Mittelpunkt stehen bei uns immer die Menschen aus der Region.

