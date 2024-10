Das Theater Konstanz startet am Wochenende mit zwei Premieren in die neue Spielzeit. Die Spielzeit steht unter dem Motto "Hoffnung radikal". Insgesamt sind 19 Premieren geplant.Das Theater Konstanz ist am Wochenende mit zwei Premieren in die neue Spielzeit gestartet. Sie steht unter dem Motto "Hoffnung radikal". Insgesamt sind 19 Premieren geplant.