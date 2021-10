Erschöpfung nach Corona-Erkrankung: Klinikum Singen untersucht Spätfolgen von Covid-19

per Mail teilen

Das Studienzentrum Hegau-Bodensee am Klinikum Singen (Kreis Konstanz) untersucht die Langzeitfolgen von Covid-19. In der Studie geht es um das "Fatigue-Syndrom", eine anhaltende Erschöpfung.

Chronisch müde, abgeschlagen und antriebslos: Körperliche und geistige Erschöpfung (Fatigue) sind Anzeichen des "Fatigue-Syndroms". Medizinerinnen und Mediziner kennen die Symptome bereits im Zusammenhang mit anderen Viruserkrankungen. Die Auswirkungen sind dramatisch: Rund 75 Prozent aller "Fatigue"-Patientinnen und -Patienten werden erwerbsunfähig, 25 Prozent sogar bettlägerig, schreibt der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz in einer Mitteilung.

Anhaltende Erschöpfung nach Corona-Infektion

Am Klinikum Singen beschäftigt sich Assistenzärztin Sabrina Geng in ihrer Doktorarbeit mit dem Erschöpfungssyndrom. Sie will herausfinden, ob "Fatigue" eine chronische Langzeitfolge der Covid-19-Erkrankung ist. Denn mittlerweile werden die Erschöpfungssymptome immer öfter auch bei Personen beobachtet, die eine Corona-Infektionen überstanden haben. Ob "Fatigue" tatsächlich mit Covid-19 zusammenhängt, und ob die chronische Müdigkeit bleibt oder wieder weggeht, das soll die Studie klären.

Assistenzärztin Sabrina Geng vom Klinikum Singen und Marc Kollum, Leiter des Studienzentrums Hegau-Bodensee. Pressestelle Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Krankheit besser erkennen und behandeln können

Derzeit werden noch Daten für die Studie erhoben. Dafür werden über 500 Menschen im Alter von 18 bis 75 Jahren aus dem Landkreis Konstanz befragt. Die Hälfte von ihnen hatte Corona, die andere Hälfte nicht. Die Umfrage soll Ende Oktober abgeschlossen sein. Eine zweite Befragung findet in einem halben Jahr statt. Ärztin Sabrina Geng wünscht sich, dass ihre Doktorarbeit einen Beitrag dazu leisten kann, die Krankheit "Fatigue" besser erkennen und behandeln zu können.