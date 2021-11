Das Laden von E-Autos ist ab kommenden Montag in den Parkhäusern des Stadtwerks am See in Friedrichshafen und Überlingen kostenpflichtig. Zuvor hätten Elektrofahrzeuge dort sieben Jahre lang gratis Strom getankt, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt gebe es mittlerweile fast 150 Ladepunkte in der Region, die vom Stadtwerk am See betrieben werden.