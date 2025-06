Beim Transport eines Bootes haben drei Menschen an einem Bahnübergang in Allensbach einen Stromschlag erlitten. Der Mast hatte laut Polizei die Oberleitung berührt.

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Allensbach (Landkreis Konstanz) haben drei Menschen am Dienstagnachmittag einen Stromschlag erlitten. Dies hat die Polizei am Mittwochmittag bekanntgegeben. Zunächst berichtete sie nur von einem Verletzten. Zu dem Unfall ist es laut Polizei gekommen, als die Gruppe ein aufblasbares Katamaran-Segelboot mit aufgerichtetem Mast auf einem Handwagen transportierte. Der Mast sei an dem Übergang in Allensbach an die Oberleitung der Bahn gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Boot gerät in Allensbach an Oberleitung: Drei Menschen verletzt

Ein 52-Jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Eine 47-Jährige und ein 33-Jähriger verletzten sich ebenfalls. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An der durch den Segelmast abgerissenen Oberleitung entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Zugverkehr am Bodensee eingeschränkt: Diese Strecke ist betroffen

Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) ist der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Radolfzell und Konstanz seit dem Unfall am Abend eingeschränkt. Die Oberleitung wurde beschädigt. Die Strecke war zunächst voll gesperrt und ist derzeit nur eingleisig befahrbar. Die Reparatur der Strecke dauere voraussichtlich noch bis Mittwochnachmittag, teilte die Bahn im Internet mit.

Bis dahin komme es auf der Linie RE2 Karlsruhe-Konstanz noch zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Linie S6 falle zwischen Radolfzell und Konstanz aus. Die betroffenen Halte würden so lange auch von Zügen der Linie RE2 bedient.

Allensbach liegt zwischen Radolfzell und Konstanz. Die Verbindung mit Blick auf den Bodensee ist bei Touristen beliebt.

Ähnliche Unfälle am Bodenseeufer in den vergangenen Jahren

Bereits 2021 ereignete sich ein ähnlicher Fall in Allensbach, allerdings an einem anderen Bahnübergang. Auch damals geriet ein Mann mit einer Segeljolle an die Oberleitung und verletzte sich schwer.

Beide Bahnübergänge liegen zwischen Wohngebieten und Bootsstegen. Die Gemeinde Allensbach hat nach dem Fall 2021 an den frequentierten Übergängen Schilder angebracht, um auf die Oberleitung und ihre Gefahr hinzuweisen.

Einen weiteren Fall dieser Art gab es zudem auch 2018 in Radolfzell (Kreis Konstanz). Auch hier geriet ein Bootsmast an eine Oberleitung der Bahn, auch hier zog sich ein Mann schwere Verletzungen zu.