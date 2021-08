Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Allensbach (Kreis Konstanz) hat ein Mann am Sonntagvormittag durch einen Stromschlag schwerste Verbrennungen erlitten.

Der 58-Jährige hatte versucht, seine Segeljolle, einen sogenannten Einhandsegler, auf einem Bootsanhänger zu Fuß über den Bahnübergang zu ziehen, so die Polizei gegenüber dem SWR. Dabei berührte der Bootsmast die Stromoberleitung der Zugstrecke. Bahnstrecke zeitweise gesperrt Die Bekleidung des Mannes fing durch den Kontakt mit der Stromleitung Feuer. Dadurch erlitt der Mann schwerste Verbrennungen am Körper und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei am Sonntagnachmittag präzisierte. Der Bahnverkehr zwischen Konstanz und Radolfzell wurde zeitweise vollständig gesperrt und war bis in die Nachmittagsstunden beeinträchtigt.