In Teilen von Salem (Bodenseekreis) und Herdwangen (Kreis Sigmaringen) ist am Donnerstagmorgen zeitweise der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Netze BW hat zwischen Herdwangen und Owingen ein Baggerfahrer mit seiner Schaufel eine Freileitung beschädigt, in Salem habe es außerdem einen Defekt in einem Erdkabel gegeben. Die betroffenen rund 1.000 Haushalte hatten laut Netze BW innerhalb einer halben Stunde wieder Strom.