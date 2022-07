Massiver Stromausfall im Stadtgebiet wieder behoben

Die Stadt Leutkirch (Kreis Ravensburg) ist in der Nacht auf Donnerstag von massiven Stromausfällen betroffen gewesen. Erste Störungen gab es laut EnBW schon am späten Mittwochabend. Ein großflächiger Stromausfall folgte am frühen Morgen. Davon sei die komplette Stadt betroffen gewesen. Haushalte, Firmen und Büros hatten zum Teil bis zum späten Vormittag keinen Strom. Zahlen zu den Betroffenen konnte die EnBW nicht nennen. Ursache seien unter anderem Fehler im Kabelnetz gewesen. Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle (parteilos) sagte gegenüber dem SWR: "Es hat uns schwer getroffen." Laut EnBW sind die Störungen wieder behoben worden. Letzte Reparaturen an Erdkabeln laufen noch.