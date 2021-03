Der BUND-Regionalverband Bodensee-Oberschwaben begrüßt die Aufnahme von Streuobstwiesen in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Der Eintrag stärke das öffentliche Bewusstsein für die Obstbäume, so der Verband mit Sitz in Ravensburg. Er kämpft seit Jahren für den Erhalt von Streuobstbäumen, von denen es in der Region Bodensee-Oberschwaben Schätzungen zufolge rund eine Million gibt. Streuobstwiesen seien Lebensraum für rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten, darunter viele Insekten und allein deshalb schützenswert, erklärt der BUND. Er hatte als Mitglied im Verein "Initiative Hochstamm Deutschland" die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis mitbewirkt.