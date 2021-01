per Mail teilen

In Vorarlberg gelten ab sofort strengere Corona-Beschränkungen. So wird der Mindestabstand auf zwei Meter verdoppelt. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Behörden sind FFP2-Masken zu tragen. Außerdem müssen sich künftig alle Lehrkräfte und Beschäftigte im Einzelhandel wöchentlich auf Corona testen lassen.