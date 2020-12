per Mail teilen

Wegen der Einkaufswagen-Pflicht in einem Supermarkt ist am Wochenende in Sigmaringen ein Kunde auf einen Sicherheitsmitarbeiter losgegangen. Das teilte die Polizei mit. Der 19-jährige Mitarbeiter hatte den Mann darauf hingewiesen, dass das Geschäft wegen der Corona-Lage nur mit einem Einkaufswagen betreten werden darf. Daraufhin habe der 41-jährige Mann auf ihn eingeschlagen und ihn leicht verletzt. Passanten halfen ihm. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt.