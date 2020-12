Bei einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Kißlegg im Allgäu sind zwei Bewohner teils erheblich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte zunächst ein 25-Jähriger Steine auf einen 33-Jährigen geworfen und danach versucht, ihn mit einem Tortenglätter zu erstechen. Der Mann konnte jedoch ausweichen und den 25-Jährigen erheblich im Gesicht verletzen, so die Polizei. Der 33-Jährige erlitt eine Bisswunde am Arm. Die Polizei nahm den 25-Jährigen Angreifer kurz nach der Tat fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.