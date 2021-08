Im Streit um die Zukunft des Eisstadions Wangen endet am Montag eine wichtige Frist: Die Stadt Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) soll entscheiden, ob und wie sie künftig mit dem Förderverein Kunsteisstadion Stefanshöhe zusammenarbeiten möchte. Der Verein hatte den Betrieb der Freilichtfläche im Juni aufgegeben, die Stadt will ihn vorerst übernehmen. Doch es gibt Probleme. Die Stadt Wangen will die Eismaschine und die moderne Bande des Vereins nutzen, die dieser mit Zuschüssen der Stadt gekauft hatte. Doch der Verein will dafür eine Garantie, dass der Wangener Eissport neben dem Publikumslauf genügend Eiszeiten bekommt. Ansonsten verkaufe man die Gerätschaften.