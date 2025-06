Gericht verhandelt erneut über Uferrenaturierung und Uferweg am Bodensee

Ein Uferweg am Bodensee für alle - das ist in Kressbronn seit mehr als zwanzig Jahren beschlossen. Doch Anwohner wehren sich. Der Streit geht vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen weiter.

Die Planungen laufen schon sehr lange: Seit den 1980er-Jahren prüft die Gemeinde Kressbronn mit den zuständigen Behörden, wie das etwa drei Kilometer lange Bodenseeufer der Gemeinde besser zugänglich und naturnäher werden könnte. Denn am Ufer liegen acht Privatgrundstücke, zum Teil mit Betonmauern zum See hin. Die Arbeiten für die Renaturierung sind nur zum Teil erfolgt, beispielsweise auf dem Gelände der Bodan-Werft. Auf einem Teil des Uferstreifens waren die Arbeiten bisher immer noch nicht möglich.

Anwohner: Planung für Uferrenaturierung ist veraltet

Jetzt verhandelt die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen die Klagen verschiedener Anwohner. Sie wollen, dass der im Jahr 2001 ergangene Planfeststellungsbeschluss zur Uferrenaturierung in Kressbronn aufgehoben wird. Die Begründung: Mittlerweile sei der Beschluss in naturschutzfachlicher, geologischer und gewässerökologischer Hinsicht nicht mehr zeitgemäß. Ein Urteil wird Ende der Woche erwartet.

Private Bootsstege, Zäune und Slipanlagen am Kressbronner Ufer müssen weg

Die Uferrenaturierung sollte aus einer Aufschüttung mit Mineralboden und Kies bis zu 30 Meter in den See hinein bestehen. Stege, Slipanlagen sowie Zäune und kleine Privathäfen am Ufer müssten abgebaut werden. Das renaturierte Seeufer würde den Wellenschlag verringern und somit die Wiederansiedelung von Wasserpflanzen und Kleinstlebewesen fördern, so die Planung.

Klagen von Anwohnern gegen die Pläne blieben in allen Instanzen ohne Erfolg. Ebenso scheiterten Klagen dagegen, dass die Privatgrundstücke für die Uferrenaturierung vorübergehend betreten werden sollten. Ein Anwohner wehrt sich weiter dagegen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat deshalb eine temporäre Enteignung beantragt.

