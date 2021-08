Der Sipplinger Bürgermeister wirft dem Landratsamt im Bodenseekreis und der Stadt Überlingen vor, einen neuen Corona-Ausbruch in dem Ferienort bewusst in Kauf zu nehmen. Die nächste Runde im Streit um Ufer- und Parkplatzsperrungen.

Der Sipplinger Bürgermeister Oliver Gortat (Freie Wähler) meldet sich in einer Pressemitteilung zu Wort: Die zuständigen übergeordneten Behörden gingen leichtfertig mit der Corona-Gefahr um. Das Landratsamt Bodenseekreis und die Stadt Überlingen hatten ihm zuvor untersagt, den Uferbereich oder die Gästeparkplätze seiner Gemeinde zu sperren.

Mit den Sperrungen wollte die Gemeinde Sipplingen verhindern, dass zu viele Menschen in den Ort kommen. Das Landratsamt weist die neuerlichen Vorwürfe zurück. Für einen Mini-Lockdown am See gebe es derzeit weder juristisch noch sachlich einen Grund, so ein Sprecher gegenüber dem SWR.

SWR Friederike Fiehler

Corona-Abstandsregeln oft nicht eingehalten

Vor allem am Wochenende und bei schönem Wetter hatte Gortat eine Überfüllung und eine Missachtung der Corona-Abstandsregeln beobachtet. Die Gemeinde habe Banner am Ufer aufgestellt, dies habe aber nicht geholfen, so der Bürgermeister. Seit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg sagt Gortat regelmäßig, er wolle verhindern, dass Sipplingen ein Corona-Hotspot wie andere Tourismusorte werde.

Streit um Ufer und Parkplätze geht hin und her

Am ersten August-Wochenende hatte der Bürgermeister deswegen die Sperrung der Uferanlagen zwischen 11 und 17 Uhr angeordnet. Eine Wiederholung am folgenden Wochenende hatte das Landratsamt Bodenseekreis untersagt. Gortat veranlasste daraufhin eine Sperrung der Parkplätze im Ort, um Gäste von außen davon abzuhalten, in die kleine Feriengemeinde zu strömen. Auch das ist nun auf Anordnung der Stadt Überlingen als übergeordneter Verkehrsbehörde nicht mehr möglich.